اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ممثلاً بمركز الدعوة بمحافظة الطوال، الدورة العلمية الصيفية الثالثة، التي أقيمت في مسجد إبراهيم الخلاف النجمي.

وبين الدعاة خلال الأيام الثلاثة الماضية بعض المفاهيم الأساسية من كتاب الصلاة المنبثق من كتاب عمدة الأحكام، وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم تفسير قصار الصور.

وتأتي هذه الدروس والشروحات المتنوعة لتبصير الناس بمسائل العقيدة والفقه وتبسيطها للعامة حماية للفكر وطمأنة للقلب، كما تعد هذه المناشط ضمن الخطة الدعوية التي أطْلقها الفرع مطلع العام الهجري، والتي تتماشى مع توجهات ورسالة وزارة الشؤون الإسلامية.