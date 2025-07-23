أدى نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة عصر أمس (الثلاثاء)، صلاة الميت على والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض. وأدى الصلاة الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، والأمير فهد بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان، والأمير نواف بن سعود بن مشاري، والأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان محافظ حفر الباطن، والأمير سعد بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان، والأمير فواز بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان، و الأمير سعود بن نواف بن سعود بن مشاري، و الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان، والأمير محمد بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز.كما أدى الصلاة عددٌ من الأمراء والمسؤولين، وجمعٌ من المواطنين.