أدى نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة عصر اليوم (الأحد)، صلاة الميت على الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز (رحمه الله)، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض. وأدى الصلاة الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن سعود، والأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير سعود بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن سعود بن محمد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، ومحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نهار بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز.كما أدى الصلاة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.