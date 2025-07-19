تلقت أسرة المقري التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم الدكتور ياسين شاكر المقري (رحمه الله)، الذي وافته المنية يوم أمس (الجمعة) في مدينة مدريد، ودفن بمقابر المسلمين في مدينة بلنسيا.والفقيد شقيق نبيل، ومحمد، ووليد (رحمه الله). ووالد كل من:نبيل، وسامي، وطلال، وكرم، وسوزان، وسونيا ياسين المقري، وصهر الدكتور خالد إبراهيم نعمان.يذكر أن اليوم (السبت) آخر أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الروضة في جدة.