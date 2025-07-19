تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account
تلقت أسرة المقري التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم الدكتور ياسين شاكر المقري (رحمه الله)، الذي وافته المنية يوم أمس (الجمعة) في مدينة مدريد، ودفن بمقابر المسلمين في مدينة بلنسيا.

والفقيد شقيق نبيل، ومحمد، ووليد (رحمه الله). ووالد كل من:

نبيل، وسامي، وطلال، وكرم، وسوزان، وسونيا ياسين المقري، وصهر الدكتور خالد إبراهيم نعمان.

يذكر أن اليوم (السبت) آخر أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي الروضة في جدة.
أخبار ذات صلة
 
المويلحي والبوق يزفون صالح لعش الزوجية
المويلحي والبوق يزفون صالح لعش الزوجية
صالح المحمد الفضل
صالح المحمد الفضل