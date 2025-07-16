قلّدت القائدة الكشفية روضة علي الهوساوي منديل فريق كشافة شباب مكة المكرمة، للدكتورة عفاف محمد الحربي، المدير التنفيذي لفرع جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامه فريق الكشافة لتكريم أمهات الكشافين المتميزين والمتفوقين كشفياً وعلمياً وعملياً، وذلك بمقر الديوانية.

واختُتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية، ثم عُقد اجتماع بين الدكتورة عفاف الحربي والمستشارات والقيادات وأمهات الكشافين والمرشدات والجوالات، حيث نُوقشت العديد من المقترحات والأفكار والبرامج التي تهدف إلى تطوير دور الفريق النسائي بكشافة شباب مكة المكرمة.