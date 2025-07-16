كرّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأربعاء)، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية العميد فيصل بن مقعد العتيبي، وعدداً من الضباط والأفراد من منسوبي المديرية؛ نظير ما حققوه من جهود متميزة وإنجازات نوعية في التصدي لآفة المخدرات خلال الفترة الماضية.وأشاد أمير المنطقة الشرقية بما تبذله الدولة من جهود متواصلة في مكافحة المخدرات، عبر دعم الأجهزة الأمنية المختصة وتمكينها من أداء دورها الحيوي في حماية المجتمع، من خلال توفير الإمكانات والتقنيات الحديثة، وتكثيف البرامج التوعوية والتدريبية المتخصصة.وأكد أمير المنطقة الشرقية أن النجاحات التي يحققها رجال مكافحة المخدرات تعكس الكفاءة العالية والتفاني في أداء الواجب، مثمناً هذه الجهود التي تهدف إلى حماية أبناء الوطن من هذه الآفة الخطيرة، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.