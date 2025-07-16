مريم وإبراهيم خلال تكريمهما.
مريم وإبراهيم خلال تكريمهما.
تابعوا عكاظ على
Google News Account
كرم نائب المشرف العام بمجمع إرادة الصحة النفسية الدكتور ربيع إسماعيل قشقري ومدير التمريض عبدالرحيم المطيري، مريم إبراهيم زباني، وإبراهيم يحيى الوداني؛ تقديراً لتميّزهما في العمل التمريضي وترشيحهما لجائزة ديزي العالمية.

وخلال التكريم، عبّر القائمون على المبادرة عن فخرهم وامتنانهم للمكرمين، مؤكدين أن هذا التكريم ليس مجرد لحظة احتفاء بل هو تعبير صادق عن التقدير لعطاء إنساني ملهم، وتجسيد حي لمعاني الرحمة والرعاية والتفاني في خدمة المرضى،

مبينين أن وجودهم ضمن قائمة المرشحين شرف بحد ذاته ودليل على أن لمساتهم النقية تترك أثراً لا ينسى.
أخبار ذات صلة
 
أمير الشرقية يكرّم الضباط والأفراد المتميزين
أمير الشرقية يكرّم الضباط والأفراد المتميزين
الطويرقي يزف نجله لعش الزوجية
الطويرقي يزف نجله لعش الزوجية