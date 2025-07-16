كرم نائب المشرف العام بمجمع إرادة الصحة النفسية الدكتور ربيع إسماعيل قشقري ومدير التمريض عبدالرحيم المطيري، مريم إبراهيم زباني، وإبراهيم يحيى الوداني؛ تقديراً لتميّزهما في العمل التمريضي وترشيحهما لجائزة ديزي العالمية.وخلال التكريم، عبّر القائمون على المبادرة عن فخرهم وامتنانهم للمكرمين، مؤكدين أن هذا التكريم ليس مجرد لحظة احتفاء بل هو تعبير صادق عن التقدير لعطاء إنساني ملهم، وتجسيد حي لمعاني الرحمة والرعاية والتفاني في خدمة المرضى،مبينين أن وجودهم ضمن قائمة المرشحين شرف بحد ذاته ودليل على أن لمساتهم النقية تترك أثراً لا ينسى.