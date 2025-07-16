برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، كرّم محافظ طريب عبدالله بن هشبل، 38 متفوقاً ومتفوقة في التعليم العام والجامعي والدراسات العليا ومسابقتي حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك في حفل جائزة طريب للتفوق العلمي في دورتها الـ14، الذي أُقيم في مركز الأمير فيصل بن خالد الحضاري بالمحافظة، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير فهد عقالا، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة، وأولياء أمور المتفوقين والمتفوقات.

وقد اشتمل الحفل الخطابي الذي قدمه الدكتور سعيد آل ناجع، على كلمات عدة، بدأها رئيس مجلس طريب للتفوق العلمي جبران آل ناجع، شكر خلالها أمير منطقة عسير على رعايته واهتمامه وحرصه المستمر، مؤكداً أن من أهداف التكريم، ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة، وتعزيز الانتماء الوطني الصادق، وتحفيز الإبداع المعرفي، بما يساعد على تطور الفرد ورقي المجتمع. بعد ذلك ألقى الحاصل على درجة الدكتوراه في الرعاية النفسية الدكتور جبران بن مداوي، كلمة نيابة عن المتفوقين والمتفوقات، شكر أمير عسير على رعايته ودعمه للعلم والتعليم، وفريق الجائزة على تحفيزهم وتشجيعهم، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لحفل الجائزة بدورتها الـ 13 لعام 1445هـ، ثم توالت فقرات الحفل بكلمة للداعم، ألقاها نيابة عنه أخوه مداوي آل ناشط، معلناً خلالها دعم حفل الجائزة في دورتها الـ15 قي العام القادم، ثم أكد محافظ طريب في كلمته، أن رعاية أمير منطقة عسير لحفل الجائزة، يعتبر دعماً غير محدود للعلم والتعليم، مقدماً شكره للقائمين على حفل التكريم، ومباركاً للمكرمين من المتفوقين والمتفوقات.