كرَّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم (الثلاثاء)، فريق العمل على منصة «التزام» بالإمارة، بمناسبة حصول إمارة جازان على نسبة 100% في مؤشر «جودة البيانات الوظيفية» بمنصة «التزام» للربع الثاني من عام 2025م.وأشار الأمير محمد بن عبدالعزيز، خلال التكريم، إلى أن هذا الإنجاز يأتي استمراراً لتميز إمارة جازان المستمر في مختلف المجالات الإدارية والتقنية، وهو إحدى ثمار الجهود المبذولة للارتقاء بالعمل وجودة الأداء، وتكاتُف الجميع في تحقيق النتائج المتقدمة في منظومة الإمارة، مشيداً بجهود الفريق التي جعلت الإمارة من إمارات المناطق المتقدمة والمميزة في مؤشر جودة البيانات الوظيفية لعام 2025 على منصة «التزام».من جانبه، أعرب مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية رضوان بن يحيى، باسمه ونيابة عن فريق العمل بمنصة «التزام»، عن شكره وامتنانه لأمير منطقة جازان، نظير توجيهاته ومتابعته الدائمة لكل ما يرتقي بالعمل الإداري والتقني في الإمارة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق المنجزات المتتالية على الأصعدة كافة.