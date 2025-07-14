نظّم فرع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي اليوم (الإثنين)، الحفل الختامي لأعمال موسم حج عام 1446هـ، برعاية رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبحضور عدد من أصحاب الفضيلة والجهات المشاركة في برامج ومبادرات الخطة التشغيلية للموسم.واستُهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، تلتها كلمة افتتاحية تناولت أبرز البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الموسم، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً وثائقياً عن الجهود والأنشطة المقدمة لضيوف الرحمن في إطار خطتها التشغيلية لموسم الحج.وأشاد السديس في كلمته بالنجاحات المتحققة، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير العمل الديني بما يعكس رسالة الحرمين الشريفين، ويحقق التميز في تقديم الخدمات بروح مؤسسية ومهنية، متوافقة مع تطلعات القيادة ومستهدفات رؤية المملكة.وفي ختام الحفل، تم تكريم الجهات المشاركة تقديراً لجهودها في خدمة الزوار وقاصدي المسجد النبوي.