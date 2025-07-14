انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة عبدالله بن ضيف الله بن عابد العيدي السلمي، وصلي عليها بمسجد القريقري، ودفنت في مقبرة الصالحية بجدة.والفقيدة شقيقة صالح بن صويبر بن صبر العيدي السلمي، ووالدة كل منمشاري عبدالله العيدي من منسوبي تعليم جدة، ومشهور عبدالله العيدي من منسوبي دوريات العاصمة المقدسة.وتتقبل الأسرة العزاء بمنزلهم في حي بريمان شرق جدة.