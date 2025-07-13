تلقى آل إسلام التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم سداد إبراهيم مصطفى إسلام، الذي وافته المنية أمس (السبت).والفقيد شقيق كل من: البروفيسورة سميرة، والدكتورة إسراء، وسميح، وسري، وسهيل (رحمها الله)، وسرية، وسها، وسمير، وسامي، وسامرة إبراهيم مصطفى إسلام (رحمهم الله). ووالد بسام وشريف. وزوج سندس صالح إسلام.يذكر أن اليوم (الأحد)، أول أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي المرجان شارع شداد بن أوس في جدة.