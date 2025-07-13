تابعوا عكاظ على
Google News Account
ذوو الفقيد في مجلس العزاء أمس. (تصوير: عبدالسلام السلمي)
ذوو الفقيد في مجلس العزاء أمس. (تصوير: عبدالسلام السلمي)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
تلقى آل إسلام التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم سداد إبراهيم مصطفى إسلام، الذي وافته المنية أمس (السبت).

والفقيد شقيق كل من: البروفيسورة سميرة، والدكتورة إسراء، وسميح، وسري، وسهيل (رحمها الله)، وسرية، وسها، وسمير، وسامي، وسامرة إبراهيم مصطفى إسلام (رحمهم الله). ووالد بسام وشريف. وزوج سندس صالح إسلام.

يذكر أن اليوم (الأحد)، أول أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي المرجان شارع شداد بن أوس في جدة.
أخبار ذات صلة
 
والدة بركات الهديبان في ذمة الله
والدة بركات الهديبان في ذمة الله
أمير جازان يقلد عدداً من القيادات الأمنية رتبهم الجديدة
أمير جازان يقلد عدداً من القيادات الأمنية رتبهم الجديدة