قلّد أمير جازن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأحد)، عدداً من القيادات الأمنية رتبهم الجديدة، بحضور نائب مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله السرحاني.‏وتمنى الأمير محمد بن عبدالعزيز للضباط المُرقين، التوفيق في مهمات عملهم، وأن تكون عوناً لهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.من جهتهم، عبّر الضباط المرقون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة.