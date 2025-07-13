الأمير محمد بن عبدالعزيز متوسطاً الضباط المرقين.
الأمير محمد بن عبدالعزيز متوسطاً الضباط المرقين.
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قلّد أمير جازن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأحد)، عدداً من القيادات الأمنية رتبهم الجديدة، بحضور نائب مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله السرحاني.

‏وتمنى الأمير محمد بن عبدالعزيز للضباط المُرقين، التوفيق في مهمات عملهم، وأن تكون عوناً لهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهتهم، عبّر الضباط المرقون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة.
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