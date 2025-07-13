قلّد أمير جازن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأحد)، عدداً من القيادات الأمنية رتبهم الجديدة، بحضور نائب مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله السرحاني.
وتمنى الأمير محمد بن عبدالعزيز للضباط المُرقين، التوفيق في مهمات عملهم، وأن تكون عوناً لهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
من جهتهم، عبّر الضباط المرقون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة.
وتمنى الأمير محمد بن عبدالعزيز للضباط المُرقين، التوفيق في مهمات عملهم، وأن تكون عوناً لهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
من جهتهم، عبّر الضباط المرقون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة.