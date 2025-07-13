شرف محافظ الحائط فهد بن عبدالعزيز الصنيدح حفل زفاف الإعلامي عبدالعزيز حجاج بن هادي، والذي أقيم في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة الحائط، وسط حضور كبير من شيوخ القبائل، ورؤساء الدوائر الحكومية، والإعلاميين، والشعراء والأصدقاء،وتخلل الحفل عرضة سعودية تراثية، وأمسية شعرية أحياها نخبة من الشعراء، نالت إعجاب واستحسان الحضور.وعبّر العريس عبدالعزيز عن فرحته التي اكتملت بمشاركة الأهل والأصدقاء، داعيا الله التوفيق والسعادة.