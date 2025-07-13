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محافظ الحائط فهد الصنيدح والعريس.
محافظ الحائط فهد الصنيدح والعريس.
العريس مؤديا العرضة.
العريس مؤديا العرضة.
الزميل سيف الشويلعي مع العريس عبدالعزيز.
الزميل سيف الشويلعي مع العريس عبدالعزيز.
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شرف محافظ الحائط فهد بن عبدالعزيز الصنيدح حفل زفاف الإعلامي عبدالعزيز حجاج بن هادي، والذي أقيم في إحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة الحائط، وسط حضور كبير من شيوخ القبائل، ورؤساء الدوائر الحكومية، والإعلاميين، والشعراء والأصدقاء،

وتخلل الحفل عرضة سعودية تراثية، وأمسية شعرية أحياها نخبة من الشعراء، نالت إعجاب واستحسان الحضور.

وعبّر العريس عبدالعزيز عن فرحته التي اكتملت بمشاركة الأهل والأصدقاء، داعيا الله التوفيق والسعادة.
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