احتفل المهند بن حسن زيلعي الشاعري بزواجه من ابنة الزميل عبدالرحمن بن علي الكناني، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والإعلاميين.وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلا الله التوفيق والسعادة في حياته القادمة.