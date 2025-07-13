العريس مع والده ووالد العروس وبعض الحضور يودون العرضة.
العريس المهند والزميل عبدالرحمن الكناني.
العريس ووالد العروس مع بعض الحضور.
احتفل المهند بن حسن زيلعي الشاعري بزواجه من ابنة الزميل عبدالرحمن بن علي الكناني، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والإعلاميين.
وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلا الله التوفيق والسعادة في حياته القادمة.
وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلا الله التوفيق والسعادة في حياته القادمة.