عزّى مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على وكالة الإمارة الأمير فيصل بن محمد بن سعد، أسرة جمجوم في وفاة فقيدها عبدالهادي محمد عمر جمجوم، الذي وافته المنية (الأربعاء) الماضي، وصُلي عليه فجر (الخميس) الماضي بالمسجد الحرام، ودُفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة. وتوافد للعزاء عدد من المشايخ والمسؤولين والأقارب.والفقيد خال رئيس غرفة جدة محمد، وياسر يوسف ناغي، ومازن وإبراهيم بترجي.يذكر أن اليوم (السبت) آخر أيام العزاء في حي الأندلس بجدة.