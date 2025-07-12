تابعوا عكاظ على
Google News Account
الأمير فيصل بن محمد مواسياً محمد ناغي.
الأمير فيصل بن محمد مواسياً محمد ناغي.
المهندس صالح التركي مقدماً واجب العزاء.
المهندس صالح التركي مقدماً واجب العزاء.
الزميل وليد سمسم مواسياً إبراهيم بترجي.
الزميل وليد سمسم مواسياً إبراهيم بترجي.
ذوو الفقيد يتلقون التعازي.
ذوو الفقيد يتلقون التعازي.
تابعوا عكاظ على
Google News Account
عزّى مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على وكالة الإمارة الأمير فيصل بن محمد بن سعد، أسرة جمجوم في وفاة فقيدها عبدالهادي محمد عمر جمجوم، الذي وافته المنية (الأربعاء) الماضي، وصُلي عليه فجر (الخميس) الماضي بالمسجد الحرام، ودُفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة. وتوافد للعزاء عدد من المشايخ والمسؤولين والأقارب.

والفقيد خال رئيس غرفة جدة محمد، وياسر يوسف ناغي، ومازن وإبراهيم بترجي.

يذكر أن اليوم (السبت) آخر أيام العزاء في حي الأندلس بجدة.
أخبار ذات صلة
 
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن الشثري
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن الشثري
الشمري إلى «الحادية عشرة»
الشمري إلى «الحادية عشرة»