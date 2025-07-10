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الأمير سعود بن جلوي مقدماً واجب العزاء.
الأمير سعود بن جلوي مقدماً واجب العزاء.
الأمير مشعل بن ماجد مواسياً محمد ناغي
الأمير مشعل بن ماجد مواسياً محمد ناغي
ذوو الفقيد في مجلس العزاء أمس.
ذوو الفقيد في مجلس العزاء أمس.
الأمير عبدالعزيز بن فيصل معزياً رئيس غرفة جدة.
الأمير عبدالعزيز بن فيصل معزياً رئيس غرفة جدة.
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واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، ومحافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد أسرة جمجوم في وفاة فقيدهم عبدالهادي محمد عمر جمجوم، الذي وافته المنية أمس (الأربعاء)، وصلي عليه فجر (الخميس) بالمسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

والفقيد خال رئيس غرفة جدة محمد يوسف ناغي، ومازن وإبراهيم بترجي.

ويتقبل العزاء في حي الأندلس بجدة.
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