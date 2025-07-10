واسى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، ومحافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد أسرة جمجوم في وفاة فقيدهم عبدالهادي محمد عمر جمجوم، الذي وافته المنية أمس (الأربعاء)، وصلي عليه فجر (الخميس) بالمسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد خال رئيس غرفة جدة محمد يوسف ناغي، ومازن وإبراهيم بترجي.ويتقبل العزاء في حي الأندلس بجدة.