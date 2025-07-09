فُجِعت الزميلة الكاتبة في صحيفة «عكاظ» مها الشهري بوفاة والدها مشرف الشهري، الذي وافته المنية مساء أمس الأول (الإثنين).ويُتقبَّل العزاء في منزل الأسرة بمدينة أبها أو على جوال الزميلة مها (0598886722).«عكاظ» تتقدم بخالص التعازي والمواساة للزميلة مها، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).