حصلت المستشارة أبرار محمد باشويعر، على الاعتراف المرموق كواحدة من أبرز 200 قائدة ملهمة عالمياً لعام 2025، وذلك تقديراً لإسهاماتها الاستثنائية في مجال تمكين المنظمات وتعزيز القيمة المضافة لأصحاب المصلحة والعلامة التجارية والتحول والتميز المؤسسي.

تأتي هذه الجائزة العالمية تتويجاً لمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وتلعب باشويعر دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال منصبها الحالي في أمانة محافظة جدة كمساعد لأمين محافظة جدة للتخطيط الاستراتيجي، حيث تقود التوجه الاستراتيجي للأمانة وتوائم مشاريع التطوير الحضري والخدمات مع أهداف التحول الوطني.

كما تقود أطر الأداء وتقييمات المخاطر والشراكات الاستراتيجية والتميز المؤسسي وبرامج إدارة التغيير والابتكار والإبداع البلدي التي تعزز جودة الحياة وتحسن جودة الخدمات وتجربة العميل.