قدَّم نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة لأسرة الملق في وفاة فقيدتهم حجية بنت جارالله بن عبدالعزيز العليان (رحمها الله).جاء ذلك خلال زيارته منزل الأسرة بمدينة حائل، وكان في استقباله زوج الفقيدة سالم بن عبدالعزيز بن علي الملق، وابن الفقيدة خالد (مدير إدارة شؤون المشايخ والنواب والمعرفين بإمارة المنطقة)، وأشقاؤه عبدالله وجارالله وعبدالرحمن وأقاربهم.وأعرب الأمير فيصل بن فهد عن تعازيه ومواساته، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.