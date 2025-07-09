عزّى الأمير بندر بن عبدالله، والأمير عبدالله بن سعود، ونائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن ماجد، والأمير فيصل بن سلطان وعدد من المسؤولين، أسرة باعشن في وفاة فقيدها نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل السابق بمنطقة مكة المكرمة والمحاسب القانوني عبود بن أبوبكر باعشن، الذي وافته المنية (الأحد) الماضي، وصُلي عليه بالحرم النبوي الشريف، ودُفن بمقبرة بقيع الغرقد.

والفقيد والد عبدالقادر (رحمه الله)، وأبوبكر، والدكتورة مها، وإبراهيم، ومنال عبود باعشن.

يذكر أن اليوم (الأربعاء) آخر أيام العزاء في منزل الأسرة بحي النهضة، شارع الأمير سلطان بجدة.