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المحتفى به محاطاً بالقناصل والمسؤولين. (تصوير: مديني عسيري)
المحتفى به محاطاً بالقناصل والمسؤولين. (تصوير: مديني عسيري)
عدد من الحضور في الحفل.
عدد من الحضور في الحفل.
المحتفى به القنصل النقشبندي متحدثاً للحضور.
المحتفى به القنصل النقشبندي متحدثاً للحضور.
النقشبندي بين الحضور.
النقشبندي بين الحضور.
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نظمت القنصلية العامة لدولة العراق في جدة، حفلة وداع وتكريم للقنصل العام والمندوب الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد سمير النقشبندي، بمناسبة انتهاء مهمات عمله في المملكة، بحضور مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري، وعدد من القناصل الدول والدبلوماسيين وأبناء الجالية العراقية.

فيما عبر القنصل النقشبندي عن عميق امتنانه وعرفانه على هذه اللفتة الكريمة وإقامة حفل التكريم على شرفه، مقدماً شكره وتقديره لكل من وقف معه وسانده وتفاعل معه طيلة عمله في المملكة.
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