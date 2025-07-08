عزّى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله، أسرة باعشن في وفاة فقيدها نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل السابق بمنطقة مكة المكرمة والمحاسب القانوني عبود بن أبوبكر باعشن، الذي وافته المنية أمس الأول (الأحد)، وصُلي عليه بالحرم النبوي الشريف، ودُفن بمقبرة بقيع الغرقد.والفقيد والد عبدالقادر (رحمه الله)، وأبوبكر، والدكتورة مها، وإبراهيم، ومنال عبود باعشن.يذكر أن اليوم (الثلاثاء) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة بحي النهضة، شارع الأمير سلطان بجدة.