احتفلت أسرة آل هيف بزواج ابنهم الملازم أول مسفر بن علي آل هيف المزيدي الأكلبي من ابنة الشاعر مسفر بن هيف المزيدي الأكلبي، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة بيشة، وسط حضور عدد من المسؤولين وشيوخ القبائل والأهل والأصدقاء.

وعبّر شقيق العريس الإعلامي محمد الأكلبي عن بالغ شكره وتقديره لكل من شاركهم فرحة الزواج، سواء بالحضور أو التهاني، سائلاً الله أن يبارك للعريسين ويجمع بينهما في خير.

ومن جهته تقدم شيخ قبيلة المزايدة الشيخ فيصل أبو زوايد بالتهنئة لأسرة آل هيف بهذه المناسبة، متمنياً التوفيق للعريسين في حياتهما.