انتقل إلى رحمة الله تعالى نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل السابق بمنطقة مكة المكرمة المحاسب القانوني ومن المؤسسين لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة عبود بن أبوبكر باعشن أمس (الأحد)، وصلي عليه بالحرم النبوي الشريف، ودفن بمقبرة بقيع الغرقد.والفقيد والد كل من: عبدالقادر (رحمه الله)، وأبوبكر، والدكتورة مها، وإبراهيم، ومنال.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة بحي النهضة شارع الأمير سلطان بجدة.