استقبلت أسرة الغزاوي التعازي والمواساة من المسؤولين والأعيان والأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم خالد أمين الغزاوي، الذي انتقل إلى رحمة الله الأربعاء الماضي، وأديت الصلاة عليه بعد صلاة عصر الخميس الماضي بالحرم المكي الشريف، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد أخو كل من: يوسف، والدكتور عمر، وحسان، وهند، وفاروق، وسعد (رحمهم الله)، والدكتور زهير، والدكتور طلال، والدكتور أسامة، والمهندس أنس.يذكر أن اليوم (الأحد) آخر أيام العزاء للرجال في شارع صاري بجوار مسجد الغزاوي بجدة، وللنساء في منزل سعد الغزاوي بحي الخالدية.