قام رئيس مركز بلّسمر ظافر العسيري، يرافقه شيخ شمل قبائل بلّسمر الدكتور سعيد بن جرمان، وشيخ قبيلة بلعذمة الشيخ طراد بن مصعفق، وعدد من النواب وأعيان بلّسمر، بزيارة للمصابين الذين شاركوا في عملية إخماد الحريق الذي اندلع يوم أمس في شعوف بلّسمر.

وتهدف الزيارة إلى الاطمئنان على صحة المصابين والوقوف على أوضاعهم، تقديراً لما قدّموه من جهود مشرفة ومشاركة بطولية في التصدي للحريق إلى جانب فرق الدفاع المدني والجهات المعنية.

وأكّد الجميع خلال الزيارة فخرهم واعتزازهم بما قام به أبناء بلّسمر من مواقف بطولية تعكس التكاتف والمسؤولية المجتمعية، سائلين الله الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله البلاد والعباد من كل مكروه.