احتفل الشاب عبدالوهاب بن أحمد سعيد الكناني الزهراني، أحد منسوبي وزارة الداخلية، بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من منسوبي تعليم جدة، وقيادات تربوية وأمنية، إضافة إلى أبناء قبيلة بني بشير وجموع من القبائل.وتخلل الحفل أداء جماعي للعرضة الجنوبية، وسط تفاعل الحضور مع الأهازيج والكلمات التراثية.وقدّم الحضور التهاني والتبريكات للعريس ووالده، متمنين له حياة زوجية سعيدة مليئة بالمودة والاستقرار.