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محافظ جدة والأمير متعب بن سعود والأمير سعد بن عبدالعزيز يقدمون التهاني لأسرتي الجميعة والشلهوب.
محافظ جدة والأمير متعب بن سعود والأمير سعد بن عبدالعزيز يقدمون التهاني لأسرتي الجميعة والشلهوب.
الأمير عبدالله بن سعود والأمير محمد بن عبدالله والأمير خالد بن محمد والأمير سعود بن عبدالله مع العريس وعمه محمد الجميعة.
الأمير عبدالله بن سعود والأمير محمد بن عبدالله والأمير خالد بن محمد والأمير سعود بن عبدالله مع العريس وعمه محمد الجميعة.
الأمير فيصل بن محمد والأمير بندر بن عبدالله والعريس خالد.
الأمير فيصل بن محمد والأمير بندر بن عبدالله والعريس خالد.
الأمير منصور بن ناصر والأمير بندر بن عبدالله والأمير محمد بن عبدالله مع العريس ووالده وعمه ووالد العروس وعمها.
الأمير منصور بن ناصر والأمير بندر بن عبدالله والأمير محمد بن عبدالله مع العريس ووالده وعمه ووالد العروس وعمها.
خالد الجميعة
خالد الجميعة
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شرف محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، حفل زواج الشاب خالد وليد علي الجميعة من ابنة خالد صالح محمد الشلهوب، في أحد فنادق جدة الكبرى، كما حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين. وازدان الحفل بالعرضة السعودية.
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