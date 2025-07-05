شرف محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، حفل زواج الشاب خالد وليد علي الجميعة من ابنة خالد صالح محمد الشلهوب، في أحد فنادق جدة الكبرى، كما حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين. وازدان الحفل بالعرضة السعودية.