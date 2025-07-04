استقبلت أسرة الغزاوي التعازي في وفاة فقيدهم خالد أمين الغزاوي، الذي انتقل إلى رحمة الله أول أمس (الأربعاء)، وأديت الصلاة عليه بعد صلاة عصر أمس (الخميس) بالحرم المكي الشريف، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

وتقبلت أسرة الفقيد المعزين من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال يتقدمهم الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز ال سعود.

والفقيد أخ كل من: يوسف، والدكتور عمر، وحسان، وهند، وفاروق، وسعد (رحمهم الله)، والدكتور زهير، والدكتور طلال، والدكتور أسامة، والمهندس أنس أمين الغزاوي.

ويتقبل العزاء للرجال في شارع صاري بجوار مسجد الغزاوي بجدة، وللنساء في منزل سعد الغزاوي بحي الخالدية.

علماً أن غداً (السبت) هو ثاني أيام العزاء.