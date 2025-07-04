جسَّد أهالي قرية الحوامظة في مركز العالية بمحافظة صبيا روح التعاون بين أفراد القرية في مبادرة الزواج العائلي التي تعتبر إحدى مبادرات صندوق روح العطاء العائلي المرخص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي من أهدافه تنظيم أوجه الإحسان بين أفراد الأسرة الواحدة والتعاون في ما بينهم في التكافل الاجتماعي.

وكانت من ثمرات الصندوق عمل مبادرة حفل الزواج الجماعي البهيج الذي حضره عدد كبير من الأهالي بعد التنسيق بين العرسان الستة وهم:

عبدالرحمن خليل حامظي، وعاصم خليل حامظي، وأحمد إبراهيم حامظي، وإبراهيم سلطان حامظي، وخالد محمد حامظي، وحسين علي حامظي.

وتم حجز قاعة الحفل والضيافة والفرق الشعبية وغيرها بتكلفة وصلت إلى 60 ألف ريال، وهي مساهمة من الصندوق للعرسان، وذلك للحد من عمليات الهدر في مناسبات الأعراس.