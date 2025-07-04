أصدر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصحة القابضة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، قراراً بتمديد تكليف الدكتور سمير بن مشبب الشهراني مديراً لفرع وزارة الصحة بالطائف، وذلك استمرارًا لما قدّمه من أداء قيادي متميز وإسهامات نوعية في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.وعبّر الدكتور الشهراني عن اعتزازه بالثقة، مؤكدًا أنها حافز لمواصلة العمل بروح الفريق لخدمة الطائف وأهلها، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.