خالد الغزاوي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس (الأربعاء) المهندس خالد أمين الغزاوى، وأُديت الصلاة على الفقيد عصر اليوم (الخميس) بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، ودفن بمقبرة المعلاة.

والفقيد أخو كل من: يوسف، والدكتور عمر، والدكتور حسّان، وهند، والدكتور اللواء متقاعد فاروق، وسعد، رحمهم الله، والدكتور زهير، والدكتور طلال، والدكتور أسامة، والمهندس أنس.

وتتقبل الأسرة العزاء في الفقيد بجدة اعتباراً من غد (الجمعة)، لمدة 3 أيام.

وسيكون موقع عزاء الرجال في مسجد الغزاوي:

https://maps.app.goo.gl/5gZjCbGP9c3XVP6v7?g_st=iw

وموقع عزاء النساء في منزل أخيه سعد أمين الغزاوي رحمه الله بحي الخالدية:

https://maps.google.com/?q=21.563318,39.134781

«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».