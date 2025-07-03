انتقل إلى رحمة الله تعالى خالد أمين الغزاوي، الذي وافته المنية أمس (الأربعاء)، وصلي عليه بعد صلاة عصر اليوم (الخميس) بالحرم المكي الشريف، ودفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.والفقيد شقيق: يوسف، والدكتور عمر، وحسان، وهند، وفاروق، وسعد (رحمهم الله)، والدكتور زهير، والدكتور طلال، والدكتور أسامة، والمهندس أنس أمين الغزاوي.ويتقبل العزاء في شارع صاري بجوار مسجد الغزاوي بجدة، وللنساء في منزل سعد الغزاوي بحي الخالدية.