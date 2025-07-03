يوسف يحتفي بليلة العمر الناس الخميس 03 يوليو 2025 17:18 «عكاظ» (جدة) العريس مع عمه سامر. يوسف آل رباط. تابعوا عكاظ على العريس مع عمه سامر. يوسف آل رباط. تابعوا عكاظ على احتفل يوسف محمد آل رباط بزواجه من ابنة نزار إبراهيم آل رباط، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.وازدان الحفل بالمجسات الحجازية والألعاب الشعبية.أخبار ذات صلة محافظ الأحساء يُقلّد مدير جوازات المحافظة ومساعده رتبتيهما الجديدتينجلوي بن عبدالعزيز يقلّد مساعد قائد لواء الأمير تركي الأول بالحرس الوطني رتبته الجديدة