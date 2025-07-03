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العريس مع عمه سامر.
العريس مع عمه سامر.
يوسف آل رباط.
يوسف آل رباط.
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احتفل يوسف محمد آل رباط بزواجه من ابنة نزار إبراهيم آل رباط، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وازدان الحفل بالمجسات الحجازية والألعاب الشعبية.
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