احتفل يوسف محمد آل رباط بزواجه من ابنة نزار إبراهيم آل رباط، في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.وازدان الحفل بالمجسات الحجازية والألعاب الشعبية.