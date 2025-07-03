قلّد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، بمكتبه اليوم(الأربعاء)، مدير إدارة الجوازات بالمحافظة العميد ناصر بن علي القحطاني، ومساعده العميد كمال بن عبدالرحمن الدوغان، رتبتيهما الجديدتين، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهما إلى رتبة عميد.وهنأ محافظ الأحساء العميدين القحطاني والدوغان بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في أداء مهماتهما، ومواصلة خدمة الدين ثم الملك والوطن بكل إخلاص واقتدار.من جهتهما أعرب العميدان القحطاني والدوغان عن شكرهما لمحافظ الأحساء على تقليدهما رتبتيهما الجديدتين، مؤكدين حرصهما على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن والمواطن.