قلّد أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمكتبه، أمس (الأربعاء)، مساعد قائد لواء الأمير تركي الأول بالحرس الوطني في المنطقة اللواء ركن عبدالله بن نايف المحنا المطيري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.وتمنى الأمير جلوي بن عبدالعزيز للمطيري العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.من جهته أكد مساعد قائد لواء الأمير تركي الأول بالحرس الوطني الحرص على مواصلة العطاء والعمل بكل جد وإخلاص.