في تظاهرة وطنية امتدت لسبعة أيام، أطلق مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بالشراكة مع برنامج التطوع الصحي، وبمشاركة 8 جهات حكومية وأهلية.

انطلقت الفعاليات يوم الثلاثاء في الدمام، بحضور المدير التنفيذي للشؤون الطبية والإكلينيكية الدكتور عبدالخالق بن سعيد الغامدي، حيث اجتمعت جهود حرس الحدود، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب جمعية تعافي الخيرية، وجمعية (بصيرة) للدعوة في سجون الشرقية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية 911، إضافة إلى أقسام المجمع.

حملت الفعاليات رسائل توعوية موجهة لكافة شرائح المجتمع، بهدف تسليط الضوء على أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وضرورة تضافر الجهود لمواجهتها.

وأكد الغامدي أن هذا التعاون بين الجهات المشاركة يجسد روح العمل المشترك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز المساعي نحو خلق مجتمع صحي واعٍ بمخاطر هذه الآفة، مشيراً إلى بناء وعي حقيقي يبدأ من التكامل بين القطاعات، وتحويل الرسائل الصحية إلى ممارسات مجتمعية مستدامة.