بعث أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز برقية لنائب قبيلة النُّمران معاوية محمد بن مسفر المعاوي ضمّنها تعازيه للمعاوي وكافة أسرته في وفاة والدته رحمها الله، داعياً الله لها بالرحمة والمغفرة.



المعاوي عبّر عن شكره وتقديره للأمير تركي على موقفه الإنساني غير المستغرب، سائلاً الله له الصحة والعافية وطول العمر.