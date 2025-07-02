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هنأ نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ضباط شعبة أمن الإمارة، بمناسبة صدور قرارات ترقيتهم وتقلدهم رتبهم العسكرية الجديدة من قبل أمير المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله لهم في مكتبه أمس(الثلاثاء)، وهم: الرائد أحمد بن شطيط الشمري، والرائد شاكر بن شايع الشمري، والرائد طارق بن فالح الشمري، بحضور مدير شعبة أمن الإمارة العقيد عناد بن راجح الصقري.

وأعرب خلال اللقاء عن تثمينه للجهود التي يبذلها رجال الأمن، مؤكدًا أهمية مضاعفة العطاء والعمل بروح الفريق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
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