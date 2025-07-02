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قلّد أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بالإمارة أمس (الثلاثاء)، مدير إدارة السجون بالمنطقة اللواء بنيان محمد العمر، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وتمنى أمير نجران للعمر العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

بدوره أكد مدير إدارة السجون بالمنطقة الحرص على مواصلة العطاء والعمل بكل جد وإخلاص.
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