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ذوو الفقيدة في مجلس العزاء أمس.(تصوير: عبدالسلام السلمي)
ذوو الفقيدة في مجلس العزاء أمس.(تصوير: عبدالسلام السلمي)
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تلقى آل عسلي و آل نشار وآل الموصلي التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم عواطف محمد عسلي، التي وافتها المنية أمس الأول (الأحد)، وصلي عليها في المسجد الحرام، ودفنت في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة .

والفقيدة زوجة عصام إبراهيم نشار، شقيق المستشار أحمد محمد باذيب، وشقيقة كل من مصطفى محمد عسلي رحمه الله ، وعصام ، وعبدالله محمد عسلي .

يذكر أن اليوم (الثلاثاء) ثاني أيام العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي السلامة في جدة.
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