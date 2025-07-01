استقبل أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس (الإثنين)، قائدَ قوة أمن المنشآت بالمنطقة المعيَّن حديثاً العميد طارق بن مزيد الخطاف.وهنأ الأمير فيصل بن خالد قائد قوة أمن المنشآت بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهماته، مشيداً بالدور الذي تقوم به قوات أمن المنشآت في حماية المرافق الحيوية ودعم منظومة الأمن والسلامة بالمنطقة.ونوّه بما يحظى به القطاع من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله- انطلاقاً من أهمية دوره في حماية المنشآت الحيوية بالمملكة.