أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل قراراً بتمديد تكليف الدكتور حاتم بن أحمد العمري رئيساً تنفيذياً لتجمع مكة المكرمة الصحي لمدة عام.من جانبه، ثمَّن الدكتور العمري هذه الثقة، مؤكداً عزمه على مواصلة مسيرة التميز والإبداع والعمل على تطوير خدمات الخطة الإستراتيجية لتجمع مكة المكرمة الصحي بما يحقق مستهدفات برامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030، وبما يسهم في دعم مستهدفات وزارة الصحة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في منطقة مكة المكرمة.