ذوو الفقيد في مجلس العزاء أمس. (عكاظ)
ذوو الفقيد في مجلس العزاء أمس. (عكاظ)
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استقبلت أسرة الحداد التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم حربي محمد عبدالله الحداد، بعد معاناة مرضية عن عمر ناهز 80 عاماً، وصلي عليه بعد صلاة فجر أمس الأول (السبت) بمسجد الشيخ فيصل المبارك بالرويس، ودفن بمقبرة الرويس بجدة.

والفقيد والد كل من: محمد، والدكتور أيمن، وأماني، وتهاني، وندى.

وخال كل من: مصباح، والمهندس صالح، والدكتور صبحي، والمهندس ربحي، والدكتور صباح، وعمر، والمهندس إبراهيم، وسهيلة، ومحمد، وحنان.

يذكر أن اليوم (الإثنين) ثاني أيام العزاء بدارهم في حي الصفا 2 جوار مسجد التعاون خلف محلات شبرا بشارع الأمير سعود الفيصل بجدة.
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