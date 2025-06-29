حصلت الباحثة هناء فرج عبدالعاطي على درجة الدكتوراة بعنوان «أثير تدريبات البلاتس على الكفاءة الوظيفية لذوى السمنة المعالجات جراحياً بتكميم المعدة»، وركز البحث على مساعدة ذوي السمنة الذين يعانون من المشكلات الصحية وما يصاحب عمليات تكميم المعدة من ترهلات وأعراض أخرى متعددة.وبعد موافقة مجلس كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية على موضوع البحث قرر قسم الدراسات العليا بالكلية مناقشة الرسالة، وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة: أ.د وائل محمد عمر رئيس قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية كلية التربية الرياضية، و أ.د محمد هاني عاشور أستاذ جراحة السمنة والمناظير – مركز البحوث الطبية، و أ.د عبدالرحمن منصور أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل الحركي كلية علوم الرياضي، و أ.د معتز بالله حسنين أستاذ الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية، و أ.د محمد خميس أستاذ الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية – جامعة الإسكندرية.وقد هنأت اللجنة الباحثة على حصولها على درجة الدكتوراه في بحثها المتميز والأول في هذا المجال، موجهين لاستثمار موهبتها للاستمرار في اختيار موضوعات أبحاث ودراسات يحتاجها المجتمع، داعين لها بالتوفيق ومستقبل مشرق.