انتقل إلى رحمة الله تعالى مساعد حسن الجهني، وصُلي عليه في مسجد الأميرة صيته أمس (الجمعة)، ودُفن في مقبرة القعارية بجازان.والفقيد والد رئيس قسم الإخراج السابق الزميل خالد، وحمزة من منسوبي حرس الحدود سابقاً، والمخرج الزميل نايف الجهني.ويتقبل العزاء في منزل الأسرة الكائن بحي المطار بجازان.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.