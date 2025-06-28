انتقل إلى رحمة الله تعالى ظهر أمس (الجمعة) حربي محمد عبدالله الحداد بعد معاناة مرضية عن عمر ناهز 80 عاماً، وصلي عليه بعد صلاة فجر اليوم (السبت) بمسجد الشيخ فيصل المبارك بالرويس، ودفن بمقبرة الرويس بجدة.وقضى الراحل أكثر من نصف قرن في سلك التعليم في مؤسسات تعليمية متنوعة بين المذنب في القصيم ومحافظة جدة.والفقيد والد كل من: محمد، والدكتور أيمن، وأماني، وتهاني، وندى.وخال كل من: مصباح، والمهندس صالح، والدكتور صبحي، والمهندس ربحي، والدكتور صباح، وعمر، والمهندس إبراهيم، وسهيلة، ومحمد، وحنان.ويستقبل العزاء بدارهم في حي الصفا ٢ جوار مسجد التعاون خلف محلات شبرا بشارع الأمير سعود الفيصل ابتداءً من السبت ٣ محرم ولمدة 3 أيام.