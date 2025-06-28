نظّمت مدرسة المحمدية الابتدائية بأبها الحفل الختامي لتخريج طلاب الصف السادس الابتدائي، بإشراف وتنظيم الدكتور حمزة الحجري، بحضور عدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلاب، وسط فقرات متنوعة اشتملت على كلمات ترحيبية، وأوبريت مميز، إلى جانب مشاركات شعرية عبّرت عن مشاعر الفخر والامتنان.

وألقى مدير مدرسة المحمدية خالد الشهري كلمة في الحفل، أشاد فيها بجهود الدكتور حمزة في الإعداد والتنظيم، مثمناً جهوده وما قدّمه من إخلاص ومحبّة لأبنائه الطلاب.

واختُتم الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين والخريجين، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز، جسّدت روح الشكر والعرفان لكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح، في مقدّمتهم الدكتور حمزة الحجري، الذي ترك بصمة مميزة في نفوس طلابه وأولياء أمورهم.