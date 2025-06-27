استقبلت أسرتا باعشن وباهبري التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم بيان عبدالقادر باعشن، التي وافتها المنية أمس الأول (الأربعاء)، وصلي عليها في مسجد الجفالي، ودفنت في مقابر أمنا حواء.والفقيدة زوجة نادر باهبري، وابنة لمياء محمد بكر، وشقيقة براء، وبجيلة، وبروج، وجيداء عبدالقادر باعشن.يذكر أن اليوم (الجمعة) ثاني أيام العزاء بحي البساتين بجوار مسجد الجمجوم في جدة.